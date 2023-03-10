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Kadınlardan tam destek

Şefaatli ilçesinde ikametgah eden kadınlar tarafından depremzede vatandaşlar için kermes düzenlendi. 

10 Mart 2023 Cuma 02:00
Kadınlardan tam destek

Şefaatli de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geliri depremzedelere gönderilmek üzere evlerinde hazırladıkları tatlı ve hamur işi ürünleri ile kermes düzenledi.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kermese Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı. 
İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı’nın duaları ile açılışı yapılan kermesin gelirinin bir kısmı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için gönderilirken bir kısmı ise ilçeye gelen depremzedeler için harcanacak. »Haber Merkezi

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Kadınlardan Tam Destek
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