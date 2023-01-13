Kadınlara yönelik seminer

Huzurevinde çalışan kadın personeller, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli psikolojik danışman Şeyma Özkan, tarafından bilgilendirildi.

Seminerde şiddetin tanımı ve türleri ile şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi. Şiddetle mücadelede neler yapılabilir? sorusuna katılımcılarla karşılıklı olarak çözüm fikirleri üretildi. Seminer sonunda kadın personellere ülkemizde şiddetle mücadelede hukuki yaptırımlar, şiddet durumunda başvurulabilecek yerler ve Bakanlık hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı. »Haber Merkezi