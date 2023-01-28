Kadınlara özel program

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan üç ayların habercisi Regaip Kandili dolayısıyla Yozgat İl Müftülüğü, Ali ve Dini Rehberlik Bürosu, TDV Kadın kolları işbirliğiyle kadınlara yönelik Bilal Şahin Camiinde program düzenlendi.

İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, TDV Kadın Kolları işbirliğiyle düzenlenen Regaip Kandili kadınlara özel Bilal Şahin Camiinde yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Yozgat Müftülüğü Kuran Kursu hocaları tarafından Kuranı Kerim, salavatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Regaip Kandili özel programı yapılan duanın ardından sona erdi. »Haber Merkezi