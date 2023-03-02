Kadınlar yüreklere dokundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Boğazlıyanlı kadınlar depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Fırında poğaça ve simit yaparak, depremzedelere ikram etmek isteyen kadınlar, işletme sahibi Uğur Paşaoğlu’ndan yardım istedi.

Uğur Unlu Mamülleri sahibi Uğur Paşaoğlu, kadınların isteğini duyunca işletmesini açarak, kadınlara yardımcı oldu. Bayanlar, fırında poğaça ve simit yaparak, depremzedelere ikram etmek için hazırlanan ürünlerle dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Boğazlıyan’da da başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Fırının kapıları depremzedelere yardım için açık kalırken, kadınlar poğaça ve simit hazırladılar. Hem kadınların hem de işletme sahibi Paşaoğlu’nun bu yardımsever davranışı, bölgedeki insanların kalplerinde büyük bir sevgi ve saygı uyandırdı.

Boğazlıyanlı kadınların, depremzedelere gösterdikleri bu duyarlılık ve yardımseverlik takdirle karşılandı. İnsanların bu tür davranışları, zor zamanlarda birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından, Boğazlıyanlı kadınlar gösterdikleri bu duyarlılıkla takdir topluyorlar. İşletme sahibi Uğur Paşaoğlu, kadınların bu güzel davranışının desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Deprem felaketiyle mücadele eden vatandaşlarımızın yanında olmak ve yardımcı olmak herkesin görevi. Biz de işletme olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle insanların zor durumda olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Paşaoğlu, herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu ve herkesin yardımcı olması gerektiğini vurguladı, “Deprem felaketinde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zorlu süreçte, depremzedelere yardım eli uzatan tüm insanlara teşekkür ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi