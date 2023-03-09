Kadınlar toplumun denge unsurudur

Başkan Karaca yaptığı yazılı açıklamada; “Toplumun temel taşı aile olduğuna göre ailelerin de temel taşı hiç şüphesiz kadınlardır. Tarihimizin her devrinde kadınlar, aile ve toplum yapısının en değerli yerinde bulunmuştur. Bu anlamda fedakârlıklar ortaya koyan özellikle Türk kadını takdir kazanmıştır. Kadınlarına değer veren toplumların, hak ettiği şekilde yükseleceği gerçeği vardır.

Kurtuluş Savaşımızda cephe gerisinin kahramanı olan kadınlarımız bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmişlerdir. Bu açıdan inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumu ifade ederek, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin