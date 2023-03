Kadınlar Gününü kutladı

Kadının yaşam hakkına saygı duymayan, kadın haklarını görmek istemeyen çağ dışı zihniyetin kadını adeta köle gibi gördüğüne dikkat çeken Taşkın, 8 Mart’ın kadın haklarına yönelik mücadele ve dayanışma günü olması nedeniyle önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tarihimizde kadının önemli bir yeri var. Kadın devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Günümüzde de fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Eğitimden yönetime kadar karar alma sürecine dahil olması doğal hakkıdır. Cinsiyet eşitsizliği gibi ayrımcılığa son verilmelidir. Dinimizde kadına verilen önem bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında kadının da insan olduğu ve haklarının bulunduğu anlaşılmalıdır. Kadının yaşama, eğitim, ekonomik vs. hakları vardır. Ülkemizde kadın cinayetleri ne yazık ki artmıştır. Kadınlarımızın korunamaması ve cinayetlere kurban verilmesi günümüz Türkiye’sinde Müslüman bir ülkeye yakışmıyor. Kadının yaşam hakkına saygı duyulmalıdır. Kadın, sosyal ve siyasal ortamda ve kamusal alanda olmalıdır. Bu hakları önleyici, ayrımcılığa ve eşitsizliğe neden olan sosyal, siyasal, ekonomik her türlü olumsuzluklar önlenmelidir. Birey olarak kadın haklarına saygı duyulmalı, kadın haklarını koruyup kollayacak politikalar geliştirilmelidir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında cinsiyet eşitsizliğini çağrıştıracak söylemler ve uygulamalar önlenmelidir. Kadın haklarının kaybına neden olabilecek, kadın haklarını ikinci plana atacak, özgürlüğünü engelleyecek her türlü girişim ve söylem ile buna yönelik politikaların karşısında olmak zorundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hz. Peygamber Efendimizin “Cennet anaların ayakları altındadır” diyerek kadının önemine işaret eden hadisi çerçevesinde kadınlarımızın yaşam hakkına saygı duyulacağı, kadına yönelik insan hakları ihlallerinin son bulacağı; kadın haklarını koruyan, gözeten ve kadının eşit olarak tüm haklardan yararlandığı bir gelecek temennisiyle sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.” »Haber Merkezi