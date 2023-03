Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, gerek yaptıkları işler, gerekse taşıdıkları sorumluluk bakımından çok büyük öneme haiz kadınların, yılda bir defa değil her gün, her saat anılmasının ve onlara layık oldukları ilgi ve alakanın gösterilmesinin en önemli vazifelerden biri olduğunu kaydetti.

“Kadının dokunduğu yerde yaşam vardır” diyen Irgatoğlu yayımlamış olduğu mesajında; “Kadın hayatın merkezidir. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarının artırması, ülkemizin yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle; şehit ile gazilerimizin anneleri ve kıymetli eşleri başta olmak üzere; yaşamın her anında, her türlü fedakârlıkta bulunan, sıkıntılarımızı paylaşan tüm fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi