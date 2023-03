Kadınlar günü kutlu olsun

Başkan Köse yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" hadisine mazhar olan, yaşamımızın her anında yanımızda yer eden, yüreklerindeki sevgi ve şefkati bizlere karşılıksız sunan değerli hanım kardeşlerimiz; Bizler sizlere yönelik her türlü ayrımcılığı ve istismarı red eden bir geleneğin, kadını her zaman baş tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Toplumumuzda kadın annedir. Kadın, fedakâr ve cefakârdır. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadınlarımız toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli sorumluluklar yüklenmişlerdir. Kısacası kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her alanda emek vardır, sağduyu vardır, fedakârlık ve sabır vardır. Yozgat Belediyesi olarak şehrimiz için yaptığımız projelerimizde hanım kardeşlerimizi de düşünerek hareket ediyoruz. Hanım kardeşlerimizin üretime katılmalarını ve istihdamlarını önemseyerek adımlar atıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük değer verdiği Türk Kadını, 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı kazanarak, siyasi ve toplumsal hayatta birçok dünya devleti kadınından önce söz sahibi olmuştur. Bundan sonra da başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bu vesile ile fedakârlığın, emeğin, karşılıksız sevgi olan anneliğin ve insanlığın umudunu yeşerten, aile ve toplum yapımızın temel direği olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi