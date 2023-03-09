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Kadınlar bir araya geldi

Yozgat Türk Ocağı Kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir araya geldi. 

09 Mart 2023 Perşembe 02:00
Kadınlar bir araya geldi

Toplantıda bir araya gelen Türk Ocağı kadınları toplumda kadının rolü ve önemi üzerine sohbet etti. 
Yozgat Türk Ocağı Hanımlar İcra Heyeti Başkanı Akademisyen Eda Tuğrul yaptığı açıklamada; "Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın! Sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle selamlıyor, tüm hanımlarımızın günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Bizler birer ana, eş, çocuk olarak bu vatan için en ön safta yürüdükçe Allah’ın izniyle, Yüce Türk Milleti'nin sırtı yere gelmeyecektir!" diye konuştu. »Haber Merkezi

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Kadınlar Bir Araya Geldi
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