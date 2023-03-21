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Kadınlar bilgilendiriliyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.

21 Mart 2023 Salı 02:00
Kadınlar bilgilendiriliyor

Polis ekipleri, son olarak KADES uygulaması çerçevesinde Boğazlıyan, Çekerek, Kadışehri ve Yenifakılı ilçelerinde kadın vatandaşları bilgilendirme yapılarak cep telefonlarına uygulamanın indirilmesinin sağlandığı belirtildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yapılan çalışmalar kapsamında Boğazlıyan, Çekerek, Kadışehri ve Yenifakılı ilçelerinde kadın vatandaşları bilgilendirme yapılarak cep telefonlarına uygulamanın indirilmesinin sağlandığı kaydedildi.
KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi´ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği ?Kadın Destek Uygulamasını (KADES)?, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.03.2023 17:16
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Kadınlar Bilgilendiriliyor
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