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KADINA EL KAL-KA-MAZ

Akdağmadeni İlçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından Örenkale Köyünde farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
KADINA EL KAL-KA-MAZ

Jandarma ekipleri köylülere broşür dağıtımının yanı sıra kadınlara ise KADES uygulaması yüklemesi konusunda bilgiler verildi. 
Jandarma ekipleri vatandaşlara şu uyarıları aktardı; “Kadına yönelik şiddet; kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet; yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin hepimiz, insan onuruna yakışır şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Her birimiz bir ailenin parçasıyız ve biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplumu inşa eder. Bu toplumu kurabilecek güç, şiddetsiz bir hayatı benimsemekten geçiyor.” »Haber Merkezi

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