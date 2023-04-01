“Kadın cinayeti normalleştiriliyor”

Başkanı Özgür Karslığolu, bir kadının eşi tarafından öldürülmesinin normalleştirilmeye başladığını söyledi.

Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği olarak 6284 nolu Kadını ve Aileyi Koruma Kanunu savunduklarını kaydeden Başkan Karslıoğlu, “Gencecik bir kızımız eşi tarafından öldürüldü” dedi.

“DAHA KAÇ KADIN ÖLDÜRÜLECEK”

Başkanı Özgür Karslığolu açıklamasında, “Hiç kimse paylaşmadı, bir kadının eşi tarafından öldürülmesi normalleştirilmeye başladı. Yozgat’ta gencecik bir kızımız eşi tarafından öldürüldü. Daha ne kadar kadını kurban vereceğiz. Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği olarak 6284 nolu Kadını ve Aileyi Koruma Kanunu savunuyoruz. Kaldırılmaması içinde mücadelemiz devam edecek. 6284 nolu Kadınları Koruma Kanunu 2012’de kabul edildi. Ve şimdi Yeniden Refah Partisi bu kanunun değişmesi ve kaldırılması şart koşarak AKP ile ittifak yaptı” şeklinde konuştu.

“CİNSİYETE YÖNELİK ŞİDDET ÖNLENMELİ”

Başkan Karslıoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti; “Bu kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır. Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir. Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir. Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.”

Kadınları koruyan tedbir kararları hakkında da bilgilendirmede bulunan Karslıoğlu, “Bu kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir: Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması. Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması. Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi. Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması. Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar” dedi. Haber Merkezi