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Jandarma’dan kan bağışı

"Jandarma Var, Kan var, Hayat Var’’ sloganı ile 01 Şubat 2023 günü Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli personelden 38 kişi Kızılay kan bağış merkezinde kan bağışında bulundu.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Jandarma’dan kan bağışı

İl Jandarma Komutanından yapılan açıklamada; “Türkiye Kızılay Derneği tarafından ülkemiz genelinde kan stok seviyelerinin alarm verdiği, bu seviyelerin normal veya döndürülebilir şekilde yönetilebilmesi için kan bağışlarının arttırılmasının büyük önem arz ettiği, aksi halde planlanmış operasyonlar, acil operasyonlar ve kronik hastalar için çok önemli olan bu ilacın sağlanmasında güçlük çekme gerçeğiyle karşı karşıya kalabilecekleri belirtilmiştir. Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gerekli kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını arttırmak maksadıyla kan bağışı kampanyası kapsamında gönüllülük esasına göre” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Jandarmadan Kan Bağışı
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