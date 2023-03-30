Jandarma yem bıraktı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede gerçekleşen yoğun kar yağışından dolayı yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında Yozgat genelinde Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı’nca hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanları için kış aylarındaki yiyecek sıkıntılarını gidermek amacıyla gerçekleştirilen yemleme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Haber Merkezi