Jandarma bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘İnternetteki Tehlikeler’ ve ‘Güvenli İnternet Kullanımı ve Güvenli Trafik’ bilgilendirmesi yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Sarıkaya İlçesi Yukarı Sarıkaya Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine “İnternetteki Tehlikeler” başlığı altında “Güvenli İnternet Kullanımı ve Güvenli Trafik” ile ilgili (78) öğrenciye bilgilendirme yapılmıştır. Okulda görevli kadın personele “KADES” uygulaması tanıtılmış, erkek personele ise “Kadına El Kalkamaz” projesi anlatılmıştır. Yukarı Sarıkaya Köyünde (28) erkek vatandaşa “Kadına El Kalkamaz” projesi bilgilendirmesi yapılmıştır.” İfadelerine yer verildi. Haber Merkezi