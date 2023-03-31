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İyileştirme sözleşmesi imzalandı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Uzunlu Barajı iyileştirme inşaatı yapım işinin sözleşmesi Bölge müdürü Okan Bal tarafından imzalandı.

31 Mart 2023 Cuma 15:36
İyileştirme sözleşmesi imzalandı

Devlet Su İşleri (DSİ) bölge müdürü Okan Bal Uzunlu Barajı’nın milli ekonomiye 106 Milyon 986 bin lira katkı sağlayacağını belirtti.

Bölge müdürü Bal yaptığı açıklamada; “DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tamamlanması ile 6 bin 600 kişiye istihdam sağlayacak olan Uzunlu Sulamasında 2021 yılı çalışma sezonunda 67.000 m HDPE boru ve 15.700 m CTP boru imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca yaklaşık 300 adet sanat yapısının da betonarme imalatları tamamlanmış olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Projenin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 106 Milyon 986 Bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar arazi modern borulu şebeke sistemi ile sulanacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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