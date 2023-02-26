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İYC’den mevlit

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlit okutuldu.

26 Şubat 2023 Pazar 02:36
İYC’den mevlit

İYC Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan yaptığı açıklamada; “Cuma Namazı öncesi Abdülhamid han Camiinde, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi olarak, depremde vefat eden kardeşlerimiz için okumuş olduğumuz hatimlerin ve mevlidi şerifin duasını, bölgeden gelen misafirlerimiz ve cemaatimizle beraber yaptık. Allah kabul etsin. Emeği geçen herkese ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Millet olarak çok büyük bir imtihanla sınanıyoruz. Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı olanlarına acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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İYCden Mevlit
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