isveç Hükümeti'ni kınıyorum

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ’ın paylaşımları şu şekilde: “İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı; sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk Milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükûmetini kınıyorum.

Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç’in Türkiye’ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir.

İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum.” »Haber Merkezi