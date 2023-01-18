istişarede bulundu

İncelemeler kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köse, aynı zamanda o bölgede bulunan esnafı da ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyor.

Vatandaşların düşüncelerini önemsediklerini belirten Köse, “İlimizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Şehrimize hizmet için ekiplerimizin yaptığı çalışmaları hemşehrilerimiz ve esnafımızla inceleyerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Yüce Mevla'm çalışmalarımızı hayırlı, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

