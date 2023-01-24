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istişare yaptılar

Çekerek ilçesinde Türkiye'nin Yüzyılı vizyonu çerçevesinde istişare toplantıları devam ediyor.

24 Ocak 2023 Salı 02:00
istişare yaptılar

Tarım ve üretim konusunun ele alındığı toplantıya, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Kayseri Orman Bölge Müdür yardımcısı Abdulvahap Özdemir, İl Tarım Müdürü Tanju Özkaya, Et Süt Kurumu Süt İşleme Tesisi Müdürü Akif Başol, Ziraat Bankası Müdürü Deniz Okur, İlçe Tarım Müdürü Niyazi Saltık, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, muhtarlar ve süt üreticileri katıldı.
Toplantıda, tarımın ve üretimin yüzyılında yapılması gereken çalışmalar, süt hayvancılığının geliştirilmesi, üretilen sütlerin ekonomiye kazandırılması gibi önemli konular değerlendirildi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada; "Bizim istediğimiz köylüsüyle, kentlisiyle sosyal ve ekonomik sıkıntıları olmayan bir Çekerek ve Çekerekli. Maddi sıkıntılar yüzünden ata toprağını terk etmek zorunda kalmayan çalışan, üreten ve ürettiğini değerlendiren bir Çekerekli, devletinin milletine sunduğu imkanlardan azami derecede istifade eden, projeler yaparak üreten, istihdam sağlayan ve neyi, nereye, nasıl satacağını bilen Yeni Türkiye Yüzyılında her alanda öncü olan bir Çekerekli. İlçe merkezimizdeki gelişime ve değişime eşdeğer olarak tüm köylerimizle beraber bitkisel üretimden hayvancılığa, aracılıktan seracılığa, mera ıslahından gelir getirici tür ağaçlandırmaya ve benzeri gibi pek çok alanda istifade edeceği imkanlara kavuşacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendinin vizyonuyla yerelden kalkınmanın en güzel örneklerini hayata geçireceğiz inşallah. Bütün projelerimizde bize yön veren, yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye Çekerekli hemşehrilerim ve şahsım olarak çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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ISTiŞARE YAPTILAR
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