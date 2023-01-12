istişare yapıldı

İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesi toplantı salonunda İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya il merkezinde görev yapan vaiz, din hizmetleri uzmanı, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Toplantıda İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ve koordinatörlükleri tarafından yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Sunulan din hizmetlerini daha etkin kılmak için geleceğe dönük planlamalar yapıldı, görüş alış verişinde bulunuldu. »Haber Merkezi