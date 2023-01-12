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istişare yapıldı

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde sahada görev yapan personel arasındaki koordineyi güçlendirmek ve sunulan din hizmetini daha etkin kılmak için yapılan istişare toplantıları devam ediyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
istişare yapıldı

İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesi toplantı salonunda İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya il merkezinde görev yapan vaiz, din hizmetleri uzmanı, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.
Toplantıda İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ve koordinatörlükleri tarafından yürütülen faaliyetler değerlendirildi. 
Sunulan din hizmetlerini daha etkin kılmak için geleceğe dönük planlamalar yapıldı, görüş alış verişinde bulunuldu. »Haber Merkezi

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İstişare Yapıldı
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