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istikrarlı büyüme sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2023 Ocak ayı istatistikleri” açıklandı.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
istikrarlı büyüme sürüyor

Hizmet İş ve Hak İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Sendikamız Hak İş/Hizmet İş’in, Temmuz 2022 istatistiklerinde 252 bin 612 olarak belirlenen üye sayısı, 2023 Ocak ayı itibarıyla 256 bin 625 olduğunu söyledi.
“HAK-İŞ’İN VE GENEL İŞLER İŞKOLU’NUN EN BÜYÜK SENDİKASIYIZ”
Başkan Zararsız konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “Genel İşler İşkolunda çalışan toplam 916 bin 585 emekçinin yüzde 28’ini temsil eden Hizmet İş Sendikamız, Hak İş’in ve Genel İşler İşkolu’nun en büyük sendikası konumunu devam ettirdi. Hak İş Konfederasyonumuz Temmuz 2022’de 764 bin 628 olan üye sayısını, 787 bin 747’ye yükseltti. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Hak İş, Türkiye’nin en büyük emek konfederasyonu olma yolunda ilerliyor. Hak İş/Hizmet İş Sendikası olarak, emekçiler tarafından Sendikamıza verilen sorumluluğunun farkındayız. 45 yıldır sendikal mücadeleye kılavuzluk ve liderlik eden Sendikamız Hak İş/Hizmet İş’e teveccüh gösteren tüm emekçilere şükranlarımızı sunuyoruz. Erdemli bir sendikal inşa için Genel İşler İşkolunda çalışan tüm emekçi kardeşlerimizi Sendikamızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Hak İş ve Hizmet İş olarak, her zaman olduğu gibi sonuca değil, sürece odaklıyız. 696 Sayılı KHK’da yer alan eksik düzenlemeleri ve uy-gulamadaki yanlışlıkların yol açtığı sorunları çözeceğimize olan inancım tamdır. Dört maddede özetlediğim sorunların, taleplerimiz doğrultu¬sunda ve sağlıklı bir şekilde çözülmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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