işlemler tek noktada!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de askerlik hizmetleri için yeni bir dijital platform olan "Askerliğim" bütünleşik hizmetini e-Devlet portalı üzerinden hizmete sunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili tüm iş ve işlemleri dijital ortamda tek noktadan yapılabilmesini sağlayacak olan Askerliğim bütünleşik hizmetini e-Devlet portalı üzerinden vatandaşların kullanımına sundu. Bu sayede vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan ASKERLİĞİM sekmesine giriş yaptıklarında ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecekler.

Askerliğim bütünleşik hizmeti ile birlikte vatandaşlar artık askerlik çağından terhis olmuş vatandaşlara kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Hizmet, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere erişim sağlayacak.

Bu gelişme ile birlikte askerlikle ilgili işlemler artık sadece dijital ortamda yapılabilecek ve vatandaşlar fiziki olarak askerlik şubelerine gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu da hem vatandaşlara zaman hem de maddi açıdan büyük bir kolaylık sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet portalı üzerinden sunulan Askerliğim bütünleşik hizmeti sayesinde askerlikle ilgili tüm işlemler dijital ortamda tek noktadan yapılacak ve vatandaşlar zamandan büyük tasarruf sağlayacaklar. »Haber Merkezi