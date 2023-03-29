İş yoğunluğunu hafifletmez

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını belirten Taşkın, özellikle ortaöğretim düzeyinde eğitim görenler arasından sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları sayısının az olduğuna dikkat çekerek, her yıl binlerce mezun veren Sağlık Meslek Liselerinin işlevinin azaldığını ve bu okullardan mezun olanların gelecek umutlarının kalmadığına vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Sağlık teşkilatlarında personel eksikliği nedeniyle artan yoğunluğun hafifletilmesi ve iş yükünün azaltılması amacıyla yeterli sayıda istihdamın sağlanmasına yönelik çağrımızı sürekli tekrarlıyoruz. Nitekim Sağlık Bakanlığınca 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin olarak ilan edilen pozisyonları incelediğimizde lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim gören sağlık yönetimi, hemşire, ebe, diğer sağlık personeli, anestezi, çevre sağlığı, laboratuvar, röntgen, ameliyat, diyaliz, ilk ve acil yardım teknisyen ve tekniker sayılarının yetersiz olduğunu görüyoruz. OECD ülkeleri arasında kişi başına düşen söz konusu pozisyonların ülkemizde yetersiz olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Sözleşmeli sağlık personeli alımında ortaöğretim düzeyinde eğitim görenlerin sayılarının çok az olması eleştirilebilir. Kamu ve özel Sağlık Meslek Liselerinden her yıl binlerce gencimiz mezun oluyor. Bu mezunlar uzun yıllar atanamıyorlar ve başka alanlara yöneliyorlar. Hem kendilerinin hem de ailelerinin umutları ve hayalleri sönüyor. Bunlara yazık! Bunlar atanamayacaklarsa neden bu okullar kapatılmıyor? Nitekim bu okulların sayısının fazla olması yetersiz, etkili denetim ve planlama mekanizması oluşturulmaması nedeniyle iyi eğitim almış sağlık personeli yetişmesini engellemektedir. Yakın gelecekte büyük bir sorun olarak karşımıza çıkması ihtimal dahilindedir.

Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında yaş ortalaması en genç nüfusa sahip olan bir ülkedir. Eğer devlet iş imkânı yaratır, istihdam planlamasını reel olarak ülke şartlarına göre yaparsa bu genç nüfusumuz sağlık sektöründe işgücü, finansman ve insan kaynakları açısından büyük bir avantaj sağlayabilir.

Sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklanan 31.600 kişi sayısı yetersizdir. Sağlık teşkilatlarında çalışanların iş yoğunluğunu giderecek; sağlık çalışanlarının işini ve işyerini severek, isteyerek, benimseyerek ve mutlu olduğu bir işyeri olarak değerlendirecek düzeyde istihdam yapılması gerekir. Hem sağlık çalışanlarının hem de halkımızın sağlık sorunlarının giderilebilmesi açısından sağlık politikalarının gerçekçi, akılcı ve kalıcı çözüm getirilerek mutlu ve sağlıklı bir toplum oluşturulabileceği unutulmamalıdır.” Haber Merkezi