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iş birliği görüşüldü

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
iş birliği görüşüldü

Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, bölgesel kalkınma odaklı bir planlama anlayışıyla ortak yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk konularındaki mevcut durumun aktarıldığı görüşmede üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ülke gelişimine daha fazla katkı sunulması yönünde değerlendirmeler yapıldı.
Yükseköğretim kurumlarının bulundukları ilin ve bölgenin kalkınması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ihtisaslaşma çalışmalarıyla oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri çerçevesinde tecrübe paylaşımının önemine değindi.
Rektör Uzun, “Ülke olarak 21. yüzyılın en önemli kavramlarından küreselleşmenin gerekliliklerini yerine getirirken, bu olgunun temel bileşenlerinden biri olan bölgesel kalkınma dahilinde de önemli çalışmalar yapmaktayız. Üniversitelerimiz bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılmasını hedeflediği faaliyetleriyle ekonomik dinamiklerin gelişmesi ve bölgeyi tanıyan insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde büyük gayret göstermektedir. İş birliği içerisinde ortak çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de bu yönde ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak geleceğimize değer katmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle nazik ilgileri için saygıdeğer rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür ediyorum” dedi.
Üniversitelerin bilgi ve inovasyon alışverişinin elde edilen kazanımları daha yukarılara taşıyacağını vurgulayan Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise “Sürdürülebilir kalkınma noktasında üniversitelerimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde oluşturduğu etki hızla yakın coğrafik bölgeye ve ülkeye yayılmaktadır. Bu noktada Bartın Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz ziyarette bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı paylaşılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Yakın ilgileri ve destekleri için değerli rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. »İHA

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Iş Birliği Görüşüldü
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