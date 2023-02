Irgatoğlu unutmadı

Başkan Irgatoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “İnanıyoruz ki; 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde uğradığı hain saldırı neticesinde aramızdan ayrılarak dar-ı bekaya göç eden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mekanı Cennet, makamı yüce olacaktır. Aradan geçen 8 seneye rağmen bizim acımız hiç azalmadı, yaramız kabuk bağlamadı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu artık yalnızca Fuat babanın ve Özlem annenin değil, bütün Türkiye'nin, Türklüğün öp öz evladıdır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu adı artık bir bayrak, bir sembol haline gelmiştir. Bu bayrak asırlarca elden ele devredilecek, Türklük yaşadıkça Fırat'ın adı da yaşayacak, yaşatılacaktır.

Kötünün karşısında iyinin, yanlışın karşısında doğrunun, şerefsizin karşısında şerefin, Bâtılın karşısında Hakk’ın mücadelesi verilmiyorsa bu dünyada yaşamın anlamı nedir? Ülkücüyü Ülkücü yapan işte verdiği bu mücadeledir. Davası olan adam, onun uğrunda ölümü göze alandır. Ülkücü şehitlerin ve gazilerin mücadele hayatına bakarsanız bunu tüm manevi ihtişamıyla görürsünüz. Biliyoruz ki bizim hareketimiz sefa sürme hareketi değil cefa çekme hareketidir. Ülkücüler hiçbir zaman sefa sürmediler. Zaten sefaya da talip olmadılar. Biz hep cefa erleriydik. Fırat kardeşimizde her birinin olduğu gibi üniversite okuyacak tahsilini yapacak vatana millete hayırlı bir ülkücü olacak, hayatına devam edecekti. Okuduğu üniversitede hain pkk yapılanmasının yoğun olduğunu fark ederek her Türk evladının yapması gerektiği gibi görev edindi ve bu görev uğrunda şehit oldu.

Ülkücülük, bir davanın yaşatılmasında candan ve serden vazgeçmeyi göze alan insanların hayat felsefesidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in davası hakkın davasıdır, hakikatin davasıdır, halkın davasıdır, Allah’ın davasıdır. İnanmış ve kendini yüce Türk milletinin varlığına, bekasına ve hizmetine adamış bu kadrolar var oldukça Allah’ın izniyle bu millet eğilmez, diz çökmez.”

Ve yine bugün MHP ve Ülkü Ocaklılar var oldukça Ülkü Ocakları, milliyetçi ülkücü harekete nefer yetiştirmeye devam ettikçe ve Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyetini bölemeyecekler, Türk devletini parçalayamayacaklardır. Buna fırsat vermeyecek asla imkân tanımayacağız. Bu vatanın, bu davanın, bu bayrağın, bu sevdanın, bu milletin düşmanlarına merhamet etmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Fırat kardeşimiz olmak üzere Türk Devletinin ve Türk milletinin huzuru ve bekası uğruna bu güne kadar verdiğimiz tüm şehitlerimizin mekânlarının cennet olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ediyor. Her birine ayrı ayrı rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir