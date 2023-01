internete bağlı ol ama bağımlı olma

Düzenlenen seminerde katılımcılara “bağımlılığın ne olduğu, bağımlılığın belirtileri, bağımlılığın bireyin kendisine ve çevresine zararları, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri” konuları hakkında bilgi verildi.

Sosyolog Merve Er, yaptığı konuşmada; kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylemde üzerinde kontrolünü kaybettiyse, onsuz bir hayat süremiyorsa, her geçen gün bağımlı olduğu davranışta veya nesnede artış sağlanıyorsa bağımlılıktan bahsedilebileceğini belirtti. Merve Er, teknoloji bağımlısı bireylerdeki belirtileri şu şekilde sıraladı; “Birey ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam eder, bağımlı olduğu şeyle(telefon, tablet, bilgisayar vb.) gittikçe daha çok vakit geçirmek ister, teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa aksi, asabi ve öfkeli olur, yüz yüze görüşmek yerine telefonla iletişimi tercih eder, bilgisayarda, tablette ve telefonda oyun oynarken ya da internette vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsa ve oyunu bırakamıyorsa bu bir uyarı işareti olabilir. Teknoloji bağımlılığı meraktan, bağımlı arkadaş çevresinden, dışlanma korkusundan, aşırı derece içe kapanıklıktan, can sıkıntısından, hedefsizlikten oluşmaktadır. Bağımlı bireyler temel ihtiyaçlarını bile ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araç başında geçirmektedirler. Teknoloji bağımlısı bireyler giderek yalnızlaşmakta ve yüz yüze iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Teknoloji bağımlılığının psikolojik zararları; sürekli kendini depresyonda hissetme, yaptığı ya da telefon sebebiyle yapamadığı işler için suçluluk duyma, öfke ya da yoksunluk belirtileri gösterme, gerçek hayata karışmaktan korkmaktır. Teknoloji bağımlılığının fiziksel zararları; telefonun sık kullanıldığı el ve parmaklarda rahatsızlık hissi, Karpal Tünel Sendromuna varan eklem rahatsızlıkları, uyku düzeninde meydana gelen düzensizlikler, boyunda, belde ve sırtta meydana gelen ağrılar, gözde kuruluk ve benzeri göz problemleridir.”

Öğretmen Elif Şahiner ise, “Madde bağımlılığı; vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılmasıdır. Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır. Bağımlının kendine güveni azalır, bağımlının insani prensipleri ve değerleri yok olmaya başlar, bağımlının frengi, verem, AIDS, kanser, kangren, hepatit B ve hepatit C gibi birçok ölümcül hastalığa kapılma riski artar. Madde bağımlılığının olası sonuçları ve zararları; davranışları kontrol edememe, kalp krizi, intihar, mide kanseri, genç yaşta ölüm, ölümcül hastalıkları, paranoya, ailevi problemler, cinayet, iş kaybı gibi birçok olumsuz sonucu yer almaktadır. Madde bağımlılığı; bir kereden bir şey olmaz, bir daha kullanmam, Ben bağımlı olmam düşüncesine ile başlamaktadır.” diye konuştu. »Haber Merkezi