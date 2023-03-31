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İnşaat hızla devam ediyor

Yozgat'ta 112 hizmet noktası bulunan 4 hekimli Aile Sağlık Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor.

31 Mart 2023 Cuma 15:39
İnşaat hızla devam ediyor

Aile Sağlık Merkezinin İstanbulluoğlu Mahallesine yapılacağını belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, birçok mahallenin de faydalanabileceğini söyledi.

İstanbulluoğlu mahallesinde yapımına başlanan 4 hekimli Aile Sağlık Merkezi ve 112 hizmet noktası inşaatı hızla devam ettiğini belirten Milletvekili Başer, “Yozgat’ımızda ve ilçelerimizde sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye’nin ilk açılan şehir hastanesi unvanına sahip hastanemiz sadece ilimize değil bölgemize de hitap ediyor. Bunun yanı sıra pek çok ilçemizde yeni hastanelerimize kavuştu ve kavuşmaya da devam ediyor. Bunu da AK Parti’nin insan sağlığına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Bu kapsamda İstanbulluoğlu Mahallemizde yapım inşaatına başlanılan Aile Sağlık Merkezimiz İstanbulluoğlu, Tuzkaya, Mutafoğlu, Aşağı Çatak, Yukarı Çatak, Agah Efendi mahallelerimize hizmet verecek. Aile Sağlık Merkezimizi Temmuz ayında hizmete açmayı planlamaktayız. Yozgat’ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi. Haber Merkezi

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