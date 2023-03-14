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İnfak’tan yardım kampanyası

Yozgat İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iftar sofraları kurulması için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Başkan Yağmur, 8 kişilik iftar sofrası için 400 lira yardım yapılacağını ifade etti.

14 Mart 2023 Salı 02:00
İnfak’tan yardım kampanyası

Başkan Yağmur yaptığı açıklamada; “Şehrimizin yerel yardım derneği olan Yozgat İnfak Derneği bu Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar sofralarını depremin en fazla iz bıraktığı bölge olan Nurdağı’nda kuracak. Nurdağı’nın Gözlühöyük, Kırkağaç ve Sayburun köylerinde toplam bin kişilik iftar ve sahur vereceğiz. 25 kişilik bir ekiple 30 gün boyunca bölgede olacağız. Destek vermek isteyen kardeşlerimiz için bir kişilik iftar masrafının 50 lira olduğunu ve tüm Yozgat halkını bu sofraya destek vermeye davet ediyorum.” diye konuştu. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Infaktan Yardım Kampanyası
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