İncelemelerde bulundu

Bakan Bekir Bozdağ, “Şu anda önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı korumak, kurtarmak. Bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak.” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentler arasında yer alan Diyarbakır'da çeşitli incelemelerde bulundu. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Deprem Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Bozdağ, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından arama kurtarma çalışması yürütülen enkaz bölgesine giden Bakan Bozdağ, vatandaşları dinledi. Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şu şekilde:

GÖNÜLLÜ KATKILAR VATANDAŞLARIMIZDAN YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELİYOR

Aynı şekilde vatandaşlarımızda devletimizin yanında olmak için kendiliğinden bu sürece destek vermekte adeta durumdan vazife çıkarmış bir seferberlik ruhuyla bu süreci desteklemektedir. Gönüllü katkılarda vatandaşlarımızdan yoğun bir şekilde geldiği gibi yardım konularında da vatandaşlarımız elinden geleni yapmaktadır. Tabi bildiğiniz gibi enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ ve salimen ulaşmak onları oradan sağ çıkarabilmek büyük bir çalışmayı gerektiriyor. Onların sıhhatleri halel görmesin diye çalışmalar büyük bir titizlikle ve onların sağ ve salimen çıkarmalarını sağlayacak usul ve yöntemlerle yapılmaktadır. »Haber Merkezi