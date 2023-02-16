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Vali Ziya Polat ve Belediye Celal Köse, Hatay Hassa'da incelemelere devam ediyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
İnceleme yapıldı

Vali Polat ve Başkan Köse, Hatay Hassa'da Endonezya tarafından kurulacak olan Sahra Hastanesi alanında incelemede bulunarak ilgililerden bilgi aldı.
Daha sonra Polat, Aktepe Kapalı Pazar Yeri'nde depremzede vatandaşların faydalanması için oluşturulan seyyar mutfağı ziyaret etti. 
Ziyarette Polat, yemek yapan vatandaş ve gönüllülere kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi

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