‘ilkbahar yağışlarına muhtacız’

Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı İç Anadolu Bölgesi’nde meteorolojik kuraklık, baraj ve göletlerde etkisini gösterdi. Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat´ta 66 bin 165 hektar alanı sulayan Çekerek Barajı’nda kuraklık nedeniyle yüzde 90 eksilme ile doluluk oranı yüzde 10,6’ya düştü. Yozgat’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 25’e kadar geriledi. Merkeze bağlı Esenli Köyünde bulunan ve 270 milyon metreküp su tutma ve 20 bin 424 hektar araziyi sulama kapasitesine sahip Gelingüllü Barajı´nda ise su seviyesi 17 milyon metreküpe indi.

Ayrıca Yozgat’ta yıllık yağış ortalamasına göre 2020 yılında 612 kilogram, 2021 yılında 626 kilogram, 2022 yılında ise yağış oranı 529 kilogram olarak ölçüldü. İç Anadolu Bölgesi’nde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında istenilen derecede kar ve yağmur yağmazsa ciddi boyutta tarımsal kuraklığın yaşanması bekleniyor.

KURAKLIK BİRÇOK OLUMSUZLUĞU BERABERİNDE GETİRECEK

Tarımsal kuraklığın Türkiye’nin her bölgesinde aynı derecede hissedilmeyeceğini açıklayan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, “Tarımsal kuraklık, sosyoekonomik yönden baktığımızda ürün çeşitliliğinin azalmasına, üretim miktarının azalmasına, pazarlarda ürünlerin fiyatının yüksek olmasına, daha pahalıya ürün tüketilmesine sebebiyet verecek. Yani gıda güvenliği ve güvencesinin yeterince karşılanamaması gibi bir olumsuzlukla karşılaşacağız. Barajlarda su seviyesinin azalması ya da olması gereken seviyenin altına düşmesi tarım alanlarını tehdit edecektir. Kuraklık tarımsal sulama için gerekli suyun yetersizliğini, içme sularının azalmasını, biyolojik çeşitliliğin azalmasını tehdit edecektir. Diğer yandan da elektrik enerjisi yönünden de bize sorun yaşatacaktır. Dolayısıyla beklenilen yağış olmadığı takdirde noksanlıklar yaşanabileceğini ifade edebilirim.” dedi.

EKONOMİK OLARAK ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE KAYBEDECEK

İç Anadolu Bölgesi olarak şu an itibariyle ciddi bir tarımsal kuraklıkla karşı karşıya kalındığını belirten Güngör, “Anadolu’nun birçok yerinde kar yeni yeni eridi, bitti. Zaten çok az kar yağmıştı. Şu andaki bitkiler için kısa bir süreliğine toprakta belli miktarda nem var. Ancak sıcaklıklar arttıkça önümüzdeki bir iki ay içerisinde mevcut su da tüketilecektir. O yüzden şu an itibariyle mart, nisan, mayıs yağışlarına çok muhtacız. Bu yağışların olmaması durumunda ya da yetersiz olması durumunda bir defa bitkiler yeterince gelişemeyecek. Gübre olarak verdiğimiz besin maddelerini toprak yeterince almayacak belki de ürünler zarar görecektir. İlerleyen süreçte bazı zararlılar bitkileri tehdit edecektir. Bütün bunlar hem verimin azalmasına hem de şu an gelişen ürünlerde stres faktörlerinin artmasına neden olacaktır. Ekonomik olarak çiftçiye de, tüketiciye de kaybettirecektir. Belki de nihai olarak ülkemizin tarım ürünleri ihracatına ya da bazı tarım ürünlerine dayalı sanayi sektöründe hammadde tedarikinde bazı problemlere yol açacağını tahmin ediyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi