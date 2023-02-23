İlk seminer Tokat’ta yapıldı

Kayseri Şeker Yöneticileri Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Tokat Ticaret Borsası ev sahipliğinde Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim Seminerleri kapsamında dönemin ilk semineri gerçekleştirildi. Borsa Toplantı Salonu’nda gerçekleşen “Sürdürülebilir Hedeflerle Hep Birlikte Geleceğe” adlı seminere yaklaşık 150 çiftçi katıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Ekicileri Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar, Turhal Şeker Fabrika Müdürü Kazım Duygulu’nun katılımıyla yapılan seminer sonrasında Kayseri Şeker Yöneticileri, Başkan Lütfi Bora’ya teşekkürlerini iletti. »Haber Merkezi