Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,56
EURO
19,91

İlk seminer Tokat’ta yapıldı

Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim Seminerleri kapsamında dönemin ilk semineri Tokat Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
İlk seminer Tokat’ta yapıldı

Kayseri Şeker Yöneticileri Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora’yı makamında ziyaret etti. 
Ziyaretin ardından Tokat Ticaret Borsası ev sahipliğinde Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim Seminerleri kapsamında dönemin ilk semineri gerçekleştirildi. Borsa Toplantı Salonu’nda gerçekleşen “Sürdürülebilir Hedeflerle Hep Birlikte Geleceğe” adlı seminere yaklaşık 150 çiftçi katıldı. 
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Ekicileri Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar, Turhal Şeker Fabrika Müdürü Kazım Duygulu’nun katılımıyla yapılan seminer sonrasında Kayseri Şeker Yöneticileri, Başkan Lütfi Bora’ya teşekkürlerini iletti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:30
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSondakikaIleri WebtvIleri Web TvIleri TvIleritvYozgat HaberleriYozgat HaberIleri GazetesiIleriYozgathaberleriVideohaberYozgathaberYozgatHaberIlerigazetesiÇiftçi Eğitim SeminerleriKayseri şekerİlk Seminer Tokatta Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çadır kreşler kuruluyor
Çadır kreşler kuruluyor
Ücretleri arttı
Ücretleri arttı
Koordinasyon toplantısı
Koordinasyon toplantısı
Yenileme çalışması başladı
Yenileme çalışması başladı
Kayık’tan taziye ziyareti
Kayık’tan taziye ziyareti
Belde halkına teşekkür etti
Belde halkına teşekkür etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim