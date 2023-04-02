İlk sahibi belli oldu

Sonuçlara göre Yozgat’tan bir isim çekiliş ile TOGG’un sahibi oldu. Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler saat 21.00’de gerçekleşen çekilişle belli oldu.

NTV Ana Haber Sunucusu Seda Öğretir’in sunumuyla çekiliş İstanbul Kartal 32. Noterin huzurunda yapıldı. Çekilişle ön siparişe hak kazanan 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli belirlendi.

YOZGAT’TA İLK TOGG KİME ÇIKTI?

2023’te yerli otomobile sahip olacak ilk 20 bin kişi arasında Ak Parti Yozgat Milletvekili Aday adaylarından İlknur Ünal, yapılan çekiliş sonucu kurada ismi çıkanlar arasında yer aldı. Haber Merkezi