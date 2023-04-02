Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81

İlk sahibi belli oldu

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler saat 21.00’de gerçekleşen çekilişle belli oldu.

02 Nisan 2023 Pazar 13:40
İlk sahibi belli oldu

Sonuçlara göre Yozgat’tan bir isim çekiliş ile TOGG’un sahibi oldu. Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler saat 21.00’de gerçekleşen çekilişle belli oldu.

NTV Ana Haber Sunucusu Seda Öğretir’in sunumuyla çekiliş İstanbul Kartal 32. Noterin huzurunda yapıldı. Çekilişle ön siparişe hak kazanan 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli belirlendi.

YOZGAT’TA İLK TOGG KİME ÇIKTI?

2023’te yerli otomobile sahip olacak ilk 20 bin kişi arasında Ak Parti Yozgat Milletvekili Aday adaylarından İlknur Ünal, yapılan çekiliş sonucu kurada ismi çıkanlar arasında yer aldı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Site Etiket : IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaIlksahibibellioldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozdağ’dan ‘seccade’ yorumu
Bozdağ’dan ‘seccade’ yorumu
‘MSÜ’ sınavı yapıldı
‘MSÜ’ sınavı yapıldı
‘Erken tanı ile kontrol altına alınabilir’
‘Erken tanı ile kontrol altına alınabilir’
‘Sonucu paylaşacağız’
‘Sonucu paylaşacağız’
İftar sofralarının başköşesinde yer alıyor
İftar sofralarının başköşesinde yer alıyor
Yasaklı Irk köpek besleyen şahsa ceza
Yasaklı Irk köpek besleyen şahsa ceza
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim