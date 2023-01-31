Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.096,29
ALTIN
1.162,28
DOLAR
18,82
STERLİN
23,25
EURO
20,42

İlk mezuniyet

Sorgun Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Yıldız, Türk Gençliği Ocakta buluşuyor sloganıyla başlatmış olduğumuz Fırat Yılmaz Çakıroğlu yarıyıl tatil kampının sonuna geldiklerini söyledi.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
İlk mezuniyet

Yıldız, “Kampa katılan birçok kardeşimiz hayatlarındaki ilk mezuniyet belgesini Sorgun Ülkü Ocaklarından aldığını belirterek, Kampa katılan kardeşlerimiz için düzenlemiş olduğumuz mezuniyet töreninde emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” dedi.
Mezuniyet töreninde; kampa katılanlara mezuniyet belgesi, dereceye giren 5 kişiye hediye verilirken, kapma destek verenlere ise teşekkür belgesi verildi.
Başkan Yıldız tören sonrası yaptığı açıklamada; “Programımıza katılım sağlayan başta İl Ocak Başkanımız İrfan Şahbaz'a, İl Ocak Yöneticilerimize İl Genel Meclis üyelerimize Belediye Meclis üyelerimize STK Başkanlarımıza ve yöneticilerine ve tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederiz. Kamp boyunca emeğini esirgemeyen İlçe Ocak yöneticilerime ve emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Varolsun Ülkü Ocakları, Varolsun Türk Gençliği.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İlk Mezuniyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süreç başladı
Süreç başladı
Erken yaşta evliliğin önüne geçilecek
Erken yaşta evliliğin önüne geçilecek
Şehit Ailesine ziyaret
Şehit Ailesine ziyaret
Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi
Gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi
Kayıtlar sona eriyor
Kayıtlar sona eriyor
Kontroller devam ediyor
Kontroller devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim