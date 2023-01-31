İlk mezuniyet

Yıldız, “Kampa katılan birçok kardeşimiz hayatlarındaki ilk mezuniyet belgesini Sorgun Ülkü Ocaklarından aldığını belirterek, Kampa katılan kardeşlerimiz için düzenlemiş olduğumuz mezuniyet töreninde emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” dedi.

Mezuniyet töreninde; kampa katılanlara mezuniyet belgesi, dereceye giren 5 kişiye hediye verilirken, kapma destek verenlere ise teşekkür belgesi verildi.

Başkan Yıldız tören sonrası yaptığı açıklamada; “Programımıza katılım sağlayan başta İl Ocak Başkanımız İrfan Şahbaz'a, İl Ocak Yöneticilerimize İl Genel Meclis üyelerimize Belediye Meclis üyelerimize STK Başkanlarımıza ve yöneticilerine ve tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederiz. Kamp boyunca emeğini esirgemeyen İlçe Ocak yöneticilerime ve emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Varolsun Ülkü Ocakları, Varolsun Türk Gençliği.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi