“İlk günden itibaren sahadayız”

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerine katılım gösteren Beşir Arama Kurtarma ekipleri; Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız, ilk günden itibaren Yozgat ekibi olarak deprem bölgesinde olduklarını bildirdi.

Yozgat’tan 11 arama kurtarma 9 destek elamanı olmak üzere 20 kişi ile deprem bölgesinde olduklarını belirten Beşir Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız, “Beşir Derneği bölge ekiplerimiz depremin olduğu aynı gün Kahramanmaraş’a intikal için yola çıktılar. Yozgat’tan da Yerköy, Sarıkaya ve merkezden 11 arama kurtarma 9 destek elamanı olmak üzere 20 kişi ile 2.gün Kahramanmaraş’ta idik. AFAD koordinasyonunda tüm illerdeki Beşir ekipleri tüm deprem bölgelerine ivedilikle ulaştı.11 yıl içerisinde birçok afete müdahale eden Beşir Derneği ekibi olarak çok büyük bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzun farkında idik. Geçmiş tecrübelerimizle çok kısa sürede organize olabildik. Kahramanmaraş’ta AFAD koordinasyonunda yer tahsisinden sonra çadırlarımızı kurduk ve tır aşevimizi faaliyete geçirdik. AFAD ve valilik koordinasyonunda diğer STK’larla iletişim halinde çalışmalarımıza başladık. Arama kurtarma faaliyeti yanında beslenme yardımlarında da bulunduk. Çorba, sulu yemek, gıda ve hijyen malzemeleri dağıttık. Gelen yardım malzemelerini sınıflandırıp, depremzede kardeşlerimize dağıttık.

Biz ne yapacağımızı bilmeseydik bu kadar hızlı hareket edemezdik. Ama yıkım o kadar büyüktü ki tüm enkazlara tüm kamu birimleri ve STK’ların müdahale etmesi zaman aldı. Tüm vatandaşlarımızın afete müdahale edebileceği eğitimleri alması gerekmektedir. En azından deprem anında ve arama kurtarma ekipleri gelene kadar neler yapılması gerektiğini herkesin bilmesi lazım. Hatta bu eğitimler ilkokuldan itibaren başlamalıdır. Arama kurtarma ekiplerimizi destekleyecek gönüllülerimizin hangi ilde hangi semt yada mahallede olacağının organize edilmesi, sahada hangi görevde çalışacağına varıncaya kadar büyük bir senaryo çalıştık. Bu süreçler halen devam ediyor. Bu sürecin hemen başında depreme yakalandık. Ama yol haritamız belliydi. 17 Şubat Cuma günü itibariyle Beşir Derneğimiz 183 lokasyonda, 630 arama kurtarma ekibi, 296 hizmet aracı ve 3bin 300 den fazla personel ve gönüllülerimizle çalışmalarına özveri ile devam etmektedir. Devletimiz tüm birimleri ile sahadadır. Devletimizden, hizmet eden STK’lardan, derneğimiz personel ve gönüllülerimizden, yardım eden vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle afetlerden muhafaza eylesin. “ dedi.

Yıldız, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifa dileklerinde bulundu. »Selma Şahin