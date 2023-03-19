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İlk durağı KYK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

19 Mart 2023 Pazar 02:40
İlk durağı KYK

MHP Yozgat Milletvekilin Yozgat ziyaretindeki ilk durağı depremzede aileler oldu.
Ziyarette Sedef’e, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı Gülseren Sarıoğlu ve partililer eşlik etti. 


Milletvekili Sedef, “Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yozgat’ta gelerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Aileler ile bir araya gelerek sohbet eden Sedef, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'tan bilgi aldı. 


Her zaman ailelerin yanlarında olduklarını belirten Sedef, “Yozgat Kredi Yurtlar Kurumunda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek sohbet edip hal hatır sorduk. Devletimiz tüm birimleriyle vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah en kısa sürede yaşadıkları şehirleri Devletimizin gücüyle ihya edilerek mutlu ve huzurlu evlerine döneceklerdir.” dedi. 
»Selma Şahin 
 

Son Güncelleme: 18.03.2023 14:41
Anahtar Kelimeler:
Ilk Durağı KYK
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