Belediye Başkanı Celal Köse’nin öncülüğünde belediye bünyesinde görev alan mimar, mühendis, teknik ekipler deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sararken kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

İLK ANDAN SON GÜNE KADAR

Belediye Başkanı Celal Köse, “Depremin gerçekleştiği ilk günden başlayan çalışmalarla, vatandaşların yaralarının sarılacağı, şehirlerin imar ve ihya edileceği zamana kadar sürdüreceğiz. İlk etapta gönderdiğimiz teknik personel, araç ve ekipman desteklerimiz devam etmekle birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, depremin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için azim ve gayretle çalışıyoruz. Deprem bölgesinde incelemeler yapmak, vatandaşlarımızla görüşmek üzere gelen bakanlarımız ve devlet büyüklerimizle yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuyor, en iyi hizmeti nasıl verebiliriz, yaraları en iyi ve en hızlı şekilde nasıl sarabiliriz diye çalışıyoruz.” dedi.

“KONTEYNIR KENTLERİMİZ HAZIRLANIYOR”

Başkan Köse, “Depremin yaşandığı ilk anda yaptığımız arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarımız sonrası bölgede yaşayan vatandaşların gıda, giyim, temel ihtiyaç ve barınma ihtiyaçları için ekiplerimiz çalışmalarına devam ettiğini belirtin Köse, Deprem bölgesinde oluşturduğumuz Konteynır Kentin yol, elektrik, su hattı gibi alt yapı hizmetlerini tamamlayarak vatandaşlarımız için sıcak barınma alanları oluşturmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

“GÖNÜL SOFRALARIMIZDA BULUŞUYORUZ”

Gönül sofrasıyla Deprem Bölgesi’nde kurulan Aşevinde bölgede yaşayan vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikramlarında bulunuyor aynı sofrada birlikte yemek yeniyor. Vatandaşları Gönül Sofrasında ağırlayan Belediye Başkanı Celal Köse, her bir vatandaşla ayrı ayrı ilgileniyor, isteklerini dinliyor.

“EKSİKSİZ KOORDİNASYON SAĞLANDI”

Başkan Köse, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkımlara neden olurken kurulan Yozgat Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’miz depremin ilk anından itibaren çalışmalarına başladı. Koordinasyon merkezimize, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın çağrıları da dahil olmak üzere 6 Binin üzerinde çağrı gelirken tüm çağrılar çözüme kavuşturuldu.” dedi.

“DİKKATLE VE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilde yıkımlara neden olan depremin ilk anında Belediye Başkanı Celal Köse’nin talimatıyla kurulan Yozgat Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi çalışmalarını büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor. 6 bini aşkın çağrı alınan Koordinasyon Merkezinde Deprem Bölgesinde bulunan vatandaşların yardım çağrıları anında cevaplanarak ilgili birimlere eksiksiz bilgi aktarılıyor.

Başkan Köse, “Aynı zamanda hemşehrilerimizin destekleri ile başlattığımız yardım kampanyasında, hemşehrilerimizin çağrıları da alınarak koordinasyon merkezi araçlarımızla yardımlarını lojistik merkezlerimize getiremeyen hemşehrilerimizin ayni yardımları hanelerden alındı. Gıdadan, temel ihtiyaç malzemelerine, giyimden ev eşyalarına kadar toplanan bütün yardım paketleri tek tek ayrıştırılarak koordineli bir şekilde deprem bölgesine ulaştırılması sağlandı ve sağlanmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi