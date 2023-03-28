Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.997,80
ALTIN
1.202,07
DOLAR
19,10
STERLİN
23,54
EURO
20,64

‘İlgili yerlere yazı yazdık’

Türk Büro-Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan Başkal, nüfus çalışanlarının genel sorunları ve deprem sonrası oluşan olağanüstü sorunları ile seçim dönemine ilişkin fazla çalışmaları için içişleri bakanlığına, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü ve cumhurbaşkanlığına yazı yazdıklarını söyledi.

28 Mart 2023 Salı 02:00
‘İlgili yerlere yazı yazdık’

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkal; “Bilindiği üzere, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleri başta olmak üzere pek çok rutin iş ile yoğun iş yükü altında çalışmalarını yetersiz personel ile en kaliteli vermektedir. Nüfus çalışanlarının yoğun olan iş yükü Şubat ayında yaşadığımız büyük yıkım yaratan depremler dolayısıyla yapılan görevlendirilmeler sonucunda artmış, yaklaşan seçim süreci çalışmaları nedeniyle il ve ilçe seçim koordinasyon merkezlerinde pek çok Bakanlık personeli görevlendirilmiştir.  Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, nüfus çalışanlarının büyük özveri ile çalışmalarının karşılığını alamamış olmaları personel arasında çalışma barışını bozmuştur. Sendikamız bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderdiği yazı ile büyük özveri ile çalışan Nüfus personelinin rutin sorunları ile deprem sonrası oluşan olağanüstü durumlar ve seçim sürecine çalışmalara yönelik sorunların giderilmesini talep etmiştir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İlgili Yerlere Yazı Yazdık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KiTAPLAR İYİLEŞTİRECEK
KiTAPLAR İYİLEŞTİRECEK
İlk ürünler deprem bölgesine
İlk ürünler deprem bölgesine
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
TDV’den hayır çarşısı
TDV’den hayır çarşısı
Haftalık etkinlik takvimi açıklandı
Haftalık etkinlik takvimi açıklandı
Faaliyetleri bitmiyor
Faaliyetleri bitmiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim