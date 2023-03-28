‘İlgili yerlere yazı yazdık’

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkal; “Bilindiği üzere, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleri başta olmak üzere pek çok rutin iş ile yoğun iş yükü altında çalışmalarını yetersiz personel ile en kaliteli vermektedir. Nüfus çalışanlarının yoğun olan iş yükü Şubat ayında yaşadığımız büyük yıkım yaratan depremler dolayısıyla yapılan görevlendirilmeler sonucunda artmış, yaklaşan seçim süreci çalışmaları nedeniyle il ve ilçe seçim koordinasyon merkezlerinde pek çok Bakanlık personeli görevlendirilmiştir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, nüfus çalışanlarının büyük özveri ile çalışmalarının karşılığını alamamış olmaları personel arasında çalışma barışını bozmuştur. Sendikamız bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderdiği yazı ile büyük özveri ile çalışan Nüfus personelinin rutin sorunları ile deprem sonrası oluşan olağanüstü durumlar ve seçim sürecine çalışmalara yönelik sorunların giderilmesini talep etmiştir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi