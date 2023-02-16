İleri bir tarihe ertelendi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele yönelik 25 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan “görevde yükselme ve unvan değişikliği” yazılı sınavı ile buna ilişkin tüm iş ve işlemler Ülkemizde 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının bu konudaki mağduriyetlerinin önlenmesi açısından ertelemenin yerinde bir karar olduğunu söyledi. »Haber Merkezi