İlçeleri dolaştı

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

Milletvekili Yusuf Başer, ilçe programına geçtiğimiz günlerde Ağrı'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Çekerek Kuzgun köyünden sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başladı.

Acılı aileye başsağlığında bulunarak taziyelerini ileten Milletvekili Başer, “Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.” dedi.

"14 MAYIS KADER SEÇİMİ"

Daha sonra ilçe teşkilatı ve partilileri ile bir araya gelen Milletvekili Başer, burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs’ta yapılması planlanan Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimin önemine dikkat çekti.

Seçimin Yozgat’ın ve Türkiye’nin adeta kader seçimi olacağını vurgulayan Milletvekili Başer, “Yozgat’ımız ve ülkemiz Cumhuriyet tarihi döneminden günümüze devrim niteliği taşıyan yatırım ve hizmetlere Ak Parti iktidarları dönemiyle kavuşmuştur. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu yapılan hizmetlerin devamı için Yozgat’ımızın ve ülkemizin Ak Partiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı vardır. Bugün 6’lı masa diye tabir edilen muhalefet parti liderleri daha kendi aralarında; yok adayımız bu olsun, yok adayımız şu olsun.” diye gündemi meşgul ede dursun biz Cumhur İttifakı olarak önümüze bakmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

"HİZMETLERİMİZLE YARIŞIYORUZ"

İlçe, belde ve köylerde hizmetlerle yarıştıklarını söyleyen Başer, “İlçe bağlantı ve grup köy yollarımız sıcak asfalttan beton asfaltla buluşturduk. Bugün köylerimizin bırakın yolunu kaldırımları olmayan köylerimiz çok azdır. Şehirlerdeki bütün imkan ve olanaklar köylerimizde de vardır. Bugün köylerimize gezici sağlık aracı ile sağlık görevlilerimiz giderek yerinde hizmet vermekte, ilaçları yine eczacılarımız tarafından ayaklarına kadar gidilerek verilmektedir. Ak Parti kurulmadan önce hastanede rehin kalan ve sevk edilemeyen, ilaç alamayan bir dönemi orta kuşak ve üzeri toplum kesimi hep birlikte yaşadık. Bir hastamızı ambulansla sevk edemezdik. O dönemlerde ya ambulans bulamazdık yada ambulansa koyacak yakıt alamazdık. Bugün bakıyorsunuz bırakın ambulansı acil durumlarda hemen hava ambulansı ile hastalarımızın nakli gerçekleştiriliyor. Yozgat’ımız başta olmak üzere ilçelerimizde de modern hastanelerimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermektedir. Sağlıktan eğitime, tarımdan, sanayiye, ulaşımdan diğer alanlara varıncaya kadar yapılan yatırımları ve hizmetleri vatandaşımıza anlatmalıyız. Bu konuda Ak Parti teşkilatları olarak birlik beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarak çalışmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Partimize bu seçimde de ülkemiz genelinde ilk 5’in içerisinde yer alarak en büyük desteği vermeliyiz.” diye konuştu.

Milletvekili Başer, Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde parti teşkilatları, belediye başkanları, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek iktidarları döneminde yapılan hizmet ve yatırımlara değindi. Vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başer’e vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

AVCILARIN DAVETİNİ KIRMADI

Ziyaret esnasında Aydıncık Ağıllı Köyü kırsalında yaban domuzu avı yapan ve çay molası veren avcıların çay davetini geri çevirmeyen Başer, demli çay eşliğinde avcılarla sohbet etti. »Haber Merkezi