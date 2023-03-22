İlahi konseri düzenlendi

Gelirinin deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılacak olan konsere Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an- ı Kerim tilavetiyle başlayan yardım konseri, İlahi Sanatçısı Ünal Doğan’ın seslendirdiği ilahiler ve semazen gösterisiyle son buldu. »Haber Merkezi