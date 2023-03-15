‘iktidar vatandaşa liste vermekte’

Bilgin yaptığı açıklamada; “İktidar cenahı halkın ve Hakk’ın sesi olma iddiasını hiçbir zaman gerçekleştirememiştir. Kahramanmaraş merkezli depremde vatandaşı mağdur eden, kurumların içi boşaltıldığı için çadır satmaya kadar giden iktidar, bugün bile halkın ihtiyaçlarını giderememektedir. Bakan Bey’in Tv ekranlarında milletimizden ihtiyaç malzemelerini temin etmeye çalışmak için liste vermesi hükümetin acziyetinin ifadesidir. AKP’li yöneticiler, yaşanan felaketin sorumlusu olarak muhalefeti göstermekte ve sahada çalışmalarını göremediğimiz gibi utanmadan halkın acısı ile de dalga geçmektedir. Afeti yaşayan illerimizde ve özellikle Hatay’ın Hassa ilçesinde ilk 3 gün bölgede göremediğimiz hükümet bu da yetmezmiş gibi yardım getiren Yerköy Belediyesine ait tırları siyasi emel uğruna durdurmuştur. Bölge halkının acısını paylaşmak için seferber olan aziz milletimizin yardımlarına siyasi görüş gözetmeksizin destek verileceği yerde kendini ön plana çıkarmak gibi alçakça bir girişimde bulunan iktidar partisi, hangi yüzle milletin yarasını sardığını ifade edebiliyor anlamış değilim. Yıllarca Türk Milletini sömüren bu anlayış, kaybedeceklerini anlayınca ‘’denize düşen yılana sarılır’’ hesabı Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit Ali Gaffar Okkan’ın katili, Hizbullah Terör Örgütünün sesi Hüda Par ile ittifaka giderken şehidimizin kanını ve milletimizin milli duygularını iktidar ve koltuk hevesi için yok saymıştır. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın yardım gelmediği için ölmelerine göz yuman iktidar, eksikliğini kabul etmediği gibi istifayı da sadece sözlükte bir kelime olarak görmektedir. ‘’ Beni kurtarın, kimse yok mu? ‘’ çığlıklarıyla vefat eden binlerce insanımızın sesleri hükümetin uykularını hiç mi bölmüyor, hiç mi olmayan vicdanlarını sızlatmıyor ?. Helallik isteyen Erdoğan, müdahale olmadığı için bağıra bağıra acı içinde can veren vatandaşlarımızdan ahirette nasıl helallik alacak çok merak ediyorum. Seçime sayılı günler kalmışken milletimiz bunun hesabını sandıkta elbet soracaktır. 15 Mayıs AKP’nin nefesinin kesileceği gündür. Müreffeh, aydınlık ve güneşli bir sabaha uyanacak olan aziz Türk Milleti, bu yaşananların faturasını ağır ödetecektir. Ey AKP! Valizini topla, gidiyorsun. Çok az kaldı.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi