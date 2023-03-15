Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.207,32
ALTIN
1.163,07
DOLAR
19,01
STERLİN
23,09
EURO
20,39

‘iktidar vatandaşa liste vermekte’

İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Salim Bilgin, “Kirli siyaset yaparak, yaşanan felaketin sorumlusunu muhalefet olarak gösteren iktidar, müdahale noktasında yetersiz kaldığını itiraf edememekle birlikte hiç yüzleri kızarmadan ihtiyaç malzemeleri tedariki konusunda vatandaşa liste vermekte.” dedi.

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘iktidar vatandaşa liste vermekte’

Bilgin yaptığı açıklamada; “İktidar cenahı halkın ve Hakk’ın sesi olma iddiasını hiçbir zaman gerçekleştirememiştir. Kahramanmaraş merkezli depremde vatandaşı mağdur eden, kurumların içi boşaltıldığı için çadır satmaya kadar giden iktidar, bugün bile halkın ihtiyaçlarını giderememektedir. Bakan Bey’in Tv ekranlarında milletimizden ihtiyaç malzemelerini temin etmeye çalışmak için liste vermesi hükümetin acziyetinin ifadesidir. AKP’li yöneticiler, yaşanan felaketin sorumlusu olarak muhalefeti göstermekte ve sahada çalışmalarını göremediğimiz gibi utanmadan halkın acısı ile de dalga geçmektedir. Afeti yaşayan illerimizde ve özellikle Hatay’ın Hassa ilçesinde ilk 3 gün bölgede göremediğimiz hükümet bu da yetmezmiş gibi yardım getiren Yerköy Belediyesine ait tırları siyasi emel uğruna durdurmuştur. Bölge halkının acısını paylaşmak için seferber olan aziz milletimizin yardımlarına siyasi görüş gözetmeksizin destek verileceği yerde kendini ön plana çıkarmak gibi alçakça bir girişimde bulunan iktidar partisi, hangi yüzle milletin yarasını sardığını ifade edebiliyor anlamış değilim. Yıllarca Türk Milletini sömüren bu anlayış, kaybedeceklerini anlayınca ‘’denize düşen yılana sarılır’’ hesabı Diyarbakır Emniyet Müdürü Şehit Ali Gaffar Okkan’ın katili, Hizbullah Terör Örgütünün sesi Hüda Par ile ittifaka giderken şehidimizin kanını ve milletimizin milli duygularını iktidar ve koltuk hevesi için yok saymıştır. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın yardım gelmediği için ölmelerine göz yuman iktidar, eksikliğini kabul etmediği gibi istifayı da sadece sözlükte bir kelime olarak görmektedir.  ‘’ Beni kurtarın, kimse yok mu? ‘’ çığlıklarıyla vefat eden binlerce insanımızın sesleri hükümetin uykularını hiç mi bölmüyor, hiç mi olmayan vicdanlarını sızlatmıyor ?. Helallik isteyen Erdoğan, müdahale olmadığı için bağıra bağıra acı içinde can veren vatandaşlarımızdan ahirette nasıl helallik alacak çok merak ediyorum. Seçime sayılı günler kalmışken milletimiz bunun hesabını sandıkta elbet soracaktır. 15 Mayıs AKP’nin nefesinin kesileceği gündür. Müreffeh, aydınlık ve güneşli bir sabaha uyanacak olan aziz Türk Milleti, bu yaşananların faturasını ağır ödetecektir. Ey AKP! Valizini topla, gidiyorsun. Çok az kaldı.” ifadelerini kullandı.  »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Iktidar Vatandaşa Liste Vermekte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçmişe yolculuk
Geçmişe yolculuk
‘Hastaları il dışına göndermiyoruz’
‘Hastaları il dışına göndermiyoruz’
Yalçın’dan kutlama
Yalçın’dan kutlama
Tıp Bayramını kutladı
Tıp Bayramını kutladı
‘Tıp Bayramımız kutlu olsun’
‘Tıp Bayramımız kutlu olsun’
Tıp Bayramı mesajı
Tıp Bayramı mesajı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim