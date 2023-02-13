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İkramlar devam ediyor

Yozgat Müftülüğü ve TDV görevlisi ve gönüllüler Hatay Hassa’da depremzedelere ve bölgede görevli ekiplere ikramlar aralıksız devam ediyor. Vakıf tarafından döner ve ayran dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi. 

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
İkramlar devam ediyor

İl Müftüsü Ali Gülden öncülüğünde Din Görevlileri depremzedelere maddi ve manevi anlamda destek olmaya devam ediyor.
DİN GÖREVLİLERİ YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR 
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında Din Görevlilerinden oluşan gönüllü ekipler bölgeye giderek depremde zarar gören vatandaşların maddi ve manevi anlamda yardımlar aralıksız devam ediyor. 
Hatay'daki deprem bölgesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Yozgat Valiliği ve Belediye ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaçları tespit eden görevlileri vatandaşlara hizmet sunuyor. 
Yozgat İl Müftülüğü gönüllü Din Görevlilerinden oluşan yardım ekipler hastane, cenaze giriş ve çıkış teslim tutanakları ile teşhis işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. 
Din Görevlileri spor salonundaki yardım depolama ve dağıtma alanında Yozgat halkının yoğun bir şekilde gönderdiği yardım malzemelerini taşıma ve depremzedelere ulaştırma hizmetlerinde bulunuyor. »Sema Nur Koçaker

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İkramlar Devam Ediyor
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