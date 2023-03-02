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Yozgat
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İhtiyaçlar karşılanıyor

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Yozgatlı vatandaşların bölgeye ulaştırmak istedikleri ayni yardımları İtfaiye Müdürlüğü ve Celal Atik Spor Salonu’nda toplanmaya devam ediyor.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
İhtiyaçlar karşılanıyor

Yozgat’a deprem bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Celal Atik Spor Salonu Sosyal Market’e dönüştürüldü.
Yozgat Valiliği, AFAD Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yardım malzemelerinin kabul edildiği Celal Atik Spor Salonu’nda görevli personeller ve gönüllü vatandaşlar olağan üstü bir öz veri ile çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Bölgesinden Yozgat’a gelen yaklaşık 10 bine kadar vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Sosyal Market’e dönüştürülen Celal Atik Spor Salonu’nda vatandaşlara gıda, giyim, ev eşyası, temel ihtiyaç malzemeleri karşılanıyor. »Selma Şahin

Anahtar Kelimeler:
İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR
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