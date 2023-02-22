Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.149,39
ALTIN
1.114,07
DOLAR
18,88
STERLİN
22,88
EURO
20,11

İhtiyaç mağazası kuruldu

Ülkemizi yasa boğan depremlerden sonra tüm olanaklarını afetzedeler için seferber eden vatandaşları destekleri ve Akdağmadeni Belediyesinin imkânlarıyla Şehit Mehmet Köklü Parkı altında oluşturulan İhtiyaç Mağazası’nda depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
İhtiyaç mağazası kuruldu

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Vatandaşların getirdiği yeni kıyafetler, hijyen malzemeleri, ev eşyaları ve çeşitli ihtiyaç ürünleri yaş gurupları, bedenleri, kadın ve erkek reyonları olarak ayrılarak ‘’mağaza konseptiyle’ depremden etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verdiğini söyledi. 
Kurulan ihtiyaç mağazasından ilçemizi tercih eden depremzede vatandaşlarımızın faydalandığını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın ''Misafirlerimizin ilçemize gelmesiyle hazırlıklarına başladığımız çalışmalar sonrasında ‘İhtiyaç Mağazası’nı hayata geçirdik. Deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz evlerinden çıkarken hiçbir kişisel ihtiyaçlarını almadılar. Yaşanan bu üzücü durumdan sonra yaptığımız çağrıyla depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek ev eşyası, giyim ve farklı ihtiyaçlar gurur ve övünç kaynağımız Akdağmadeni Halkı’ndan geliyor. Hangi isteği belirttiysek anında geri dönüşler oldu. Gayretiyle yekvücut olduğumuzu bir kez daha gösteren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun.'' dedi. 
Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Başkan Yalçın, ''Depremden hemen sonra başlayan çalışmalar neticesinde, ertesi gün toplamda 20 yardım malzemesi taşıyan tır, 2 iş makinası, 11 yerel destek ekibi, 5 teknik personel, 15 AFAD gönüllüsü toplamda 31 personel ile bölgedeydik. İlerleyen günlerde gerek köylerimizden gerek vatandaşlarımızın kişisel yardımlarıyla onlarca aracımız deprem bölgelerine yaşam malzemesi ve yakacak odun ulaştırdı. Bundan sonraki süreçte de yardımları almayı koordine edip ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yapacakları yardımlar bizlere ulaşmaları halinde ekiplerimiz tarafından alınıyor ve gerekli tasnif işlemleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve desteklerimiz hayat normale dönene kadar devam edecek” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İhtiyaç Mağazası Kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvendeyiz!
Güvendeyiz!
Et ürünlerine yoğun ilgi
Et ürünlerine yoğun ilgi
Adım adım takip ediyor
Adım adım takip ediyor
“Birlikte güçlüyüz”
“Birlikte güçlüyüz”
YOBÜ’den duyuru
YOBÜ’den duyuru
Çocuklara kucak açtı
Çocuklara kucak açtı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim