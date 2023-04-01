İhaleye çıktı

Boğazlıyan’ı hak ettiği örnek projelerle donatmaya devam ettiklerini belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, anaokulu binası yapım işinin ihaleye çıktığını söyledi.

İlçeyi geliştirmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan'a kazandıracağımız İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası ve 8 derslikten oluşan yeni anaokulu binasının yapım işi ihaleye çıkıyor. Geride bıraktığımız 4 yılda olduğu gibi, ilçemizi daha da geliştirmek ve hep daha iyisini planlamak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi