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İftarını depremzede vatandaşlarla yaptı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesindeki depremzedelerle iftar yaptı.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
İftarını depremzede vatandaşlarla yaptı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Yozgat'tan Vali Ziya Polat, Hatay'ın Hassa ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilmesiyle birlikte bölgede yoğun bir şekilde çalışmaları yürütüyor.
Vali Polat, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda: "Mübarek Ramazan Ayının ilk günü, ilk iftarı, Tiyek Mahallemizde çat kapı sofralarına misafir olduğum kocaman yürekli  Çelik Ailemizin çadırında dualarla yaptık ilk iftarımızı. Biz çok büyük bir aileyiz;  iyi günde de zor günde de hep beraberiz, Allah kabul etsin." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

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