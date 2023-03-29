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‘İftara 5 kala’

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları, Ramazan ayında ’İftara 5 Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 11:39
‘İftara 5 kala’

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirterek, "İftara 5 Kala etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız kumanyaları vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu hususta çok güzel dönüşler alıyoruz. Ramazan boyunca İl Merkezimizde ve ilçelerimizde iftariyelik dağıtmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 29.03.2023 11:49
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