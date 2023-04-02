İftar yemeğinde buluştular

Yozgat Merkez Köyü Başınayayla köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından her sene ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu sene yine Dernek yönetimi ve köylülerinin katkılarıyla Ankara'da. Yozgat kültür Evi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirdi.

İftar yemeği programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, edilen dualar eşliğinde ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

Yozgat Başınayayla Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar yemeğine Köylüleri, STK Başkanları, Muhtarlar, Dernek Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Hoş muhabbet ve sohbetlerle sona eren programda Başınayayla Köyü Dernek Yönetimi adına Başkan Servet Biçer katılan misafirlere teşekkürlerini sundu.

Başkan Servet Biçer yaptığı açıklamada; “Ramazan, ayı İslâm’ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlâkını, tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Her bireyin içtenlikle kendisiyle yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. Ramazan İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsaldır, berekettir, sevgidir samimiyettir, paylaşım ayıdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı sevgi ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlamaktır. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Haber Merkezi